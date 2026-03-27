Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск
Ижевчане могут пройти диспансеризацию в храме Иверской иконы Божией Матери

14:03, 27 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
#Ижевск\n#Удмуртия\n#храм\n#Минздрав Удмуртии\n#диспансеризация\n#здоровье
Источник фото: Минздрав Удмуртии
В случае необходимости пациентов пригласят на дообследование.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 27 по 29 марта проходит выездная диспансеризация в храме Иверской иконы Божией Матери на улице Ленина. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Мобильная бригада ГКБ №9 будет работать в выходные с 09:00 до 13:00. Адрес: улица Ленина, 142.

Пациенты смогут пройти осмотр терапевтом, измерить внутриглазное давление, пройти биохимическое исследование крови, электрокардиографию и другие обследования.

«После проведения диспансеризации сотрудник отделения медицинской профилактики может позвонить для проведения телемедицинской консультации. При необходимости — пригласит на дообследование», — говорится в сообщении.

Самостоятельно узнать результаты исследований можно по телефону 66-03-44 ежедневно с 15:00 до 16:00.

