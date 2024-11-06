Нежелание убирать тёмную тонировку со своего «БМВ» довело жителя Сарапула до суда

Сарапул. Удмуртия. Чтобы житель Сарапула снял слишком тёмную тонировку стёкол машины, полиции пришлось обращаться в суд. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Установлено, что 6 октября в 12:20 28-летний молодой человек ехал на автомобиле «БМВ», у которого светопропускаемость передних боковых стёкол не соответствовала нормам. Полиция выписала водителю штраф 500 рублей и обязала привести стёкла в соответствие нормам.

Мужчина не оспаривал данное административное наказание, но всё же не выполнил требование инспектора и не убрал плёнку с окон автомобиля. По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении.

В суде водитель признал свою вину. В качестве наказания его обязали выплатить штраф 2 тыс. рублей.

Напомним, что в конце октября за нежелание убирать тонировку со стёкол машины, ижевчанин два дня провёл под арестом.