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Нежелание убирать тёмную тонировку со своего «БМВ» довело жителя Сарапула до суда

09:40, 06 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Нежелание убирать тёмную тонировку со своего «БМВ» довело жителя Сарапула до суда
09:40, 06 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Сарапул\n#Удмуртия\n#машина\n#полиция\n#нарушение\n#суд
Источник фото: скриншот Госавтоинспекции Удмуртии
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Он признал вину и заплатит штраф 2 тыс. рублей.

Сарапул. Удмуртия. Чтобы житель Сарапула снял слишком тёмную тонировку стёкол машины, полиции пришлось обращаться в суд. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии. 

Установлено, что 6 октября в 12:20 28-летний молодой человек ехал на автомобиле «БМВ», у которого светопропускаемость передних боковых стёкол не соответствовала нормам. Полиция выписала водителю штраф 500 рублей и обязала привести стёкла в соответствие нормам. 

Мужчина не оспаривал данное административное наказание, но всё же не выполнил требование инспектора и не убрал плёнку с окон автомобиля. По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении. 

В суде водитель признал свою вину. В качестве наказания его обязали выплатить штраф 2 тыс. рублей. 

Напомним, что в конце октября за нежелание убирать тонировку со стёкол машины, ижевчанин два дня провёл под арестом

09:40, 06 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
225
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#машина\n#полиция\n#нарушение\n#суд