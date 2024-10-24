За нежелание убирать тонировку со стекол машины ижевчанин два дня провел под арестом

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске арестовали местного жителя, который не захотел убирать тонировку со стекол машины. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

На улице Живсовхозной в Ижевске инспекторы ДПС заметили автомобиль «Лексус» с тонированными стеклами, которым управлял 22-летний молодой человек. Во время проверки полиция установила, что светопропускаемость стекол машины составляет лишь 7,6%. Также инспекторы выяснили, что в отношении горожанина уже составляли административный материал за нанесение тонировки, которая не соответствует установленным нормам. Тогда водителя обязали привести стекла машины к установленным нормам.

Так как молодой человек проигнорировал это требование, его задержали и доставили в мировой суд Ленинского района Ижевска. Нарушитель пояснил, что не убирал тонировку, так как считал, что получит за неё лишь штраф. Но суд решил арестовать ижевчанина на два дня.