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К концу недели в Удмуртии потеплеет до +4 градусов

14:46, 05 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
К концу недели в Удмуртии потеплеет до +4 градусов
14:46, 05 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
272
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#Удмуртия\n#погода\n#температура воздуха\n#снег
Источник фото: ИА «Сусанин»
272
0

В четверг и пятницу пройдет снег.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии к концу недели ожидается потепление. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр

В ночь на среду в регионе похолодает до -5...-10 градусов по Цельсию, а днём столбик термометра покажет -3...-8 градусов. Существенных осадков не предвидится, местами установится облачная с прояснениями погода. 

7 и 8 ноября в Удмуртии выпадет небольшой снег. Ночью в четверг температура воздуха окажется в пределах -3...-8 градусов, а днём — до -2...-6 градусов. В ночь на 8 ноября столбик термометра покажет -1...-6 градусов, днём он поднимется до 0...-3 градусов. 

По предварительному прогнозу, в выходные в регионе будет ветрено и влажно, пройдет дождь или снег с дождём. Потеплеет до +4 градусов. 

14:46, 05 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
272
0
#Удмуртия\n#погода\n#температура воздуха\n#снег