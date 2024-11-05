К концу недели в Удмуртии потеплеет до +4 градусов

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии к концу недели ожидается потепление. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

В ночь на среду в регионе похолодает до -5...-10 градусов по Цельсию, а днём столбик термометра покажет -3...-8 градусов. Существенных осадков не предвидится, местами установится облачная с прояснениями погода.

7 и 8 ноября в Удмуртии выпадет небольшой снег. Ночью в четверг температура воздуха окажется в пределах -3...-8 градусов, а днём — до -2...-6 градусов. В ночь на 8 ноября столбик термометра покажет -1...-6 градусов, днём он поднимется до 0...-3 градусов.

По предварительному прогнозу, в выходные в регионе будет ветрено и влажно, пройдет дождь или снег с дождём. Потеплеет до +4 градусов.