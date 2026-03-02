Сюмси. Удмуртия. В Сюмсинском районе веранда частного жилого дома оказалась повреждена под тяжестью снега. Об этом сообщает Государственный комитет Удмуртии по делам ГО и ЧС.

О происшествии в деревне Муки-Какси сообщили 2 марта. Пожарные уже выехали на место.

Отмечается, что с 17 февраля подразделения Комитета по делам ГО и ЧС Удмуртии 11 раз выезжали на сообщения о повреждении крыш. Большое количество снега не выдержали как нежилые, так и жилые дома, общежитие, неэксплуатируемое здание почты, ангар и даже кровля коровника.

Сейчас синоптики Удмуртии фиксируют потепление. Из-за этого снег становится тяжелее и нагрузка на крыши возрастает. Поэтому собственники и управляющие компании должны очищать кровли от снега и наледи.