Крыша веранды частного дома в Сюмсинском районе не выдержала тяжести снега

11:35, 02 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Крыша веранды частного дома в Сюмсинском районе не выдержала тяжести снега
Источник фото: Комитет по делам ГО и ЧС
За половину февраля сотрудники Комитета по делам ГО и ЧС 11 раз выезжали на подобные происшествия.

Сюмси. Удмуртия. В Сюмсинском районе веранда частного жилого дома оказалась повреждена под тяжестью снега. Об этом сообщает Государственный комитет Удмуртии по делам ГО и ЧС. 

О происшествии в деревне Муки-Какси сообщили 2 марта. Пожарные уже выехали на место. 

Отмечается, что с 17 февраля подразделения Комитета по делам ГО и ЧС Удмуртии 11 раз выезжали на сообщения о повреждении крыш. Большое количество снега не выдержали как нежилые, так и жилые дома, общежитие, неэксплуатируемое здание почты, ангар и даже кровля коровника. 

Сейчас синоптики Удмуртии фиксируют потепление. Из-за этого снег становится тяжелее и нагрузка на крыши возрастает. Поэтому собственники и управляющие компании должны очищать кровли от снега и наледи.  

