Круглосуточно по всей республике работают свыше 500 спецмашин.
Ижевск. Удмуртия. С начала зимы из городов, населённых пунктов и дорог Удмуртии уже вывезли 1 400 000 куб. м снега. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал заместитель председателя правительства Удмуртии Игорь Асабин.
Более 500 единиц техники по всей республике чистят дороги и тротуары, уширяют проезжие части, убирают валы и вывозят снег. Техника работает круглосуточно.
Напомним, что в Ижевске за зиму на снегоприёмный пункт отправили более 1 млн 74 тыс. кубометров снега.
