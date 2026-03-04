Закрыть
С дорог и населённых пунктов Удмуртии этой зимой вывезли 1,4 млн кубометров снега

С дорог и населённых пунктов Удмуртии этой зимой вывезли 1,4 млн кубометров снега
#Удмуртия\n#дороги\n#снег\n#уборка снега
Источник фото: vk.com/igorasabin
Круглосуточно по всей республике работают свыше 500 спецмашин.

Ижевск. Удмуртия. С начала зимы из городов, населённых пунктов и дорог Удмуртии уже вывезли 1 400 000 куб. м снега. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал заместитель председателя правительства Удмуртии Игорь Асабин.

Более 500 единиц техники по всей республике чистят дороги и тротуары, уширяют проезжие части, убирают валы и вывозят снег. Техника работает круглосуточно.

Напомним, что в Ижевске за зиму на снегоприёмный пункт отправили более 1 млн 74 тыс. кубометров снега.  

