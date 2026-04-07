Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за последние 10 дней марта сугробы уменьшились на 19-36 см. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

По данным на 31 марта, высота снежного покрова была ниже нормы и составила 65-92% от обычных значений. Запасы влаги в снеге находятся около и ниже нормы — 78-112% от обычных значений. Глубина промерзания почвы распространяется неравномерно, составляет 4-25% от нормы.

Весеннее половодье стартовало 30 марта, что довольно рано для Удмуртии. Ранее половодье начиналось в марте в 2023, 2020 и 1978 годах.

По данным на 6 апреля, с начала половодья больше всего уровень воды поднялся на реках северной части Удмуртии: на реке Чепца в Глазове и селе Полом, а также на реке Лоза в Игре. На 6 апреля уровни воды составляют 90-104% от среднемноголетних максимальных значений.

На реках Чепца и Вала прошёл ледоход. Все реки Удмуртии, кроме Нижнекамского водохранилища, уже очистились ото льда.