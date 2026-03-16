Ещё два человека в Удмуртии пострадали из-за упавшего снега с крыш

15:25, 16 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Ещё два человека в Удмуртии пострадали из-за упавшего снега с крыш
15:25, 16 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Ижевск\n#Глазов\n#Удмуртия\n#снег\n#пешеходы
Источник фото: ИА «Сусанин»
291
0

Инциденты произошли в Глазове и Ижевске.

Ижевск. Удмуртия. В результате схода снега с крыш в Ижевске и Глазове пострадали люди. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

15 марта в Ижевске снег упал на мужчину 1963 года рождения, а в Глазове пострадала женщина 1985 года рождения.

Всего с начала 2026 года в Удмуртии зафиксировали 32 случая повреждений или обрушения кровель зданий из-за тяжести снега.

Напомним, что 11 и 12 марта в Ижевске на трёх женщин упали сосульки. А 13 марта в селе Первомайский Воткинского района двое детей пострадали при сходе снега с крыши столовой. Дети получили лёгкие травмы, но за ними до сих пор присматривают врачи. 

15:25, 16 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
291
0
#Ижевск\n#Глазов\n#Удмуртия\n#снег\n#пешеходы