Тяжёлый мокрый снег повредил пять линий электропередач в Якшур-Бодьинском районе

Источник фото: администрация Якшур-Бодьинского района
Электричества местами нет в четырёх населённых пунктах.

Якшур-Бодья. Удмуртия. Местами в Якшур-Бодьинском районе из-за тяжёлого мокрого снега отключилось электричество. Об этом сообщает администрация Якшур-Бодьинского района.

Повреждения выявили на пяти линиях. В результате электроэнергии нет в частном секторе сёл Большие Ошворцы, Старые Зятцы, Якшур-Бодья и деревни Мукши.

Ремонтные бригады уже выехали на места для устранения неполадок.

Напомним, что ранее под тяжестью снега в Удмуртии ломались лишь кровли. По данным ГУ МЧС России по Удмуртии, с начала 2026 года в регионе зафиксировали 23 случая повреждения кровель. 

Большинство инцидентов произошло в Ижевске — 9 случаев, три случая зафиксировали в Сюмсинском районе, по два случая в Можге и Завьяловском районе, по одному случаю — в Кезском, Балезинском, Якшур-Бодьинском, Малопургинском, Вавожском, Игринском и Селтинском районах. 

