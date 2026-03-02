Якшур-Бодья. Удмуртия. Местами в Якшур-Бодьинском районе из-за тяжёлого мокрого снега отключилось электричество. Об этом сообщает администрация Якшур-Бодьинского района.

Повреждения выявили на пяти линиях. В результате электроэнергии нет в частном секторе сёл Большие Ошворцы, Старые Зятцы, Якшур-Бодья и деревни Мукши.

Ремонтные бригады уже выехали на места для устранения неполадок.

Напомним, что ранее под тяжестью снега в Удмуртии ломались лишь кровли. По данным ГУ МЧС России по Удмуртии, с начала 2026 года в регионе зафиксировали 23 случая повреждения кровель.

Большинство инцидентов произошло в Ижевске — 9 случаев, три случая зафиксировали в Сюмсинском районе, по два случая в Можге и Завьяловском районе, по одному случаю — в Кезском, Балезинском, Якшур-Бодьинском, Малопургинском, Вавожском, Игринском и Селтинском районах.