Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Регоператор Удмуртии объяснил, почему в Камбарке не вывозится мусор

09:40, 06 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Регоператор Удмуртии объяснил, почему в Камбарке не вывозится мусор
09:40, 06 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
116
0
#Камбарка\n#Удмуртия\n#регоператор\n#вывоз мусора\n#снег
Источник фото: регоператор Удмуртии «Спецавтохозяйство»
116
0

Машины не могут подъехать к бакам из-за сугробов, а у сотрудников не получается сдвинуть их с места.

Камбарка. Удмуртия. Регоператор Удмуртии объяснил жителям Камбарки, почему у них не вывозят мусор. Об этом сообщает регоператор Удмуртии «Спецавтохозяйство».

Ранее жители Камбарки в соцсетях пожаловались, что мусор никто не вывозит. В результате отдел контроля регоператора выехал на место, чтобы разобраться в ситуации.

Выяснилось, что контейнерные площадки завалены снегом. Сугробы доходят до одного метра. Машина не может подъехать, чтобы забрать отходы.

Полные баки весят до 100 кг. При таком обилии снега у рабочих не хватает сил сдвинуть его, а если бак врос в снег, то это вообще невозможно. 

«Важно понимать: перевозчики не работают ради галочки — за факт приезда они не получают оплату. Оплата идёт только за тонны, которые привезли на полигон. Для них холостые поездки по заснеженным площадкам — убытки: мусор не собран, бензин потрачен, надо оплатить рабочим смену. Поэтому комментарии «ездите ради галочки» в корне неверны», — заявила пресс-служба регоператора «Спецавтохозяйство».

Муниципалитетам и управляющим компаниям напоминают, что вывоз мусора — это санитарная безопасность жителей. Поэтому очень важно тщательно чистить не только дороги, но и контейнерные площадки. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

09:40, 06 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
116
0
#Камбарка\n#Удмуртия\n#регоператор\n#вывоз мусора\n#снег