Камбарка. Удмуртия. Регоператор Удмуртии объяснил жителям Камбарки, почему у них не вывозят мусор. Об этом сообщает регоператор Удмуртии «Спецавтохозяйство».

Ранее жители Камбарки в соцсетях пожаловались, что мусор никто не вывозит. В результате отдел контроля регоператора выехал на место, чтобы разобраться в ситуации.

Выяснилось, что контейнерные площадки завалены снегом. Сугробы доходят до одного метра. Машина не может подъехать, чтобы забрать отходы.

Полные баки весят до 100 кг. При таком обилии снега у рабочих не хватает сил сдвинуть его, а если бак врос в снег, то это вообще невозможно.

«Важно понимать: перевозчики не работают ради галочки — за факт приезда они не получают оплату. Оплата идёт только за тонны, которые привезли на полигон. Для них холостые поездки по заснеженным площадкам — убытки: мусор не собран, бензин потрачен, надо оплатить рабочим смену. Поэтому комментарии «ездите ради галочки» в корне неверны», — заявила пресс-служба регоператора «Спецавтохозяйство».

Муниципалитетам и управляющим компаниям напоминают, что вывоз мусора — это санитарная безопасность жителей. Поэтому очень важно тщательно чистить не только дороги, но и контейнерные площадки.