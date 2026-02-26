Ижевск. Удмуртия. Текущая зима вошла в число трёх самых снежных зим в истории метеостанции «Ижевск». Об этом в своём ТГ-канале «Записки синоптика» рассказала ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Дарья Зеленцова.

С 1 декабря 2025 года до 25 февраля 2026 года в Ижевске выпало 192 мм осадков. Таким образом, нынешняя зима занимает второе место по количеству выпавших осадков.

«Судя по расчётам численных моделей, до конца месяца может выпасть еще около 6-8 мм снега. Так что вероятность побить рекорд весьма и весьма велика», — отметила Дарья Зеленцова.

Самой влажной оказалась зима 1965-1966 годов. Тогда за три месяца набралось 199 мм осадков.

На третьем месте — зима 1967-1968 годов, когда накопилось 179 мм осадков.

Отметим, что синоптик учитывала данные, собранные с 1958 года.