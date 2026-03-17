Ижевск. Удмуртия. За пять тёплых дней высота сугробов в Ижевске уменьшилась на 18 см. Об этом в своём ТГ-канале «Записки синоптика» рассказала ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Дарья Зеленцова.

Утром 17 марта высота снежного покрова составила 78 см.

Напомним, что прошедшая зима оказалась одной из самых снежных в Ижевске. Сугробы были выше метра.

В ближайшие дни в Удмуртии тип погоды не изменится. Днём в большинстве районов столбик термометра будет показывать около +10 градусов по Цельсию.