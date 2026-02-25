Ува. Удмуртия. В поселке Ува участились случаи повреждения машин в ходе уборки улиц от снега. Как сообщили в администрации района, за последние несколько дней при расчистке и расширении проезжей части дорог произошло несколько таких инцидентов.

Повреждения ковшами спецтехники получили как машины, так и оставленные стройматериалы. Всё частное имущество находилось на муниципальной земле во дворах жилых домов. Водители спецтехники принимали их за обычные кучи снега.

Власти района призывают жителей быть внимательнее и заблаговременно заботиться о сохранности своего имущества, чтобы избежать неприятных ситуаций во время плановой очистки поселка от снега.