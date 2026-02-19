Глазов. Удмуртия. На центральном рынке Глазова произошло обрушение кровли навеса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Инцидент произошёл днём 17 февраля. Кровля обрушилась из-за большого скопления снега.

Отмечается, что повредился неэксплуатируемый навес. На его территории в тот момент никого не было, поэтому никто не пострадал.

Напомним, что 14 и 18 февраля в двух домах Ижевска также под тяжестью снега обрушились скатные кровли. Это произошло на улице 30 лет Победы и улице Пушкинской, 235.