Ижевск. Удмуртия. Удмуртия остаётся одним из регионов России, где сохраняется снежный покров. Как передаёт ТАСС, об этом сообщил ведущий сотрудник Гидрометцентра страны Марина Макарова.

«Снег у нас ещё лежит на Кольском полуострове. Здесь до 10 – 30 см; до 40 см в Мурманской области. На востоке Приволжского федерального округа снег остаётся местами в Кировской области — до 7 – 20 см, в Удмуртии местами до 10 см, в Пермском крае до 11 – 18 см, в Коми снег до 18 – 30 см», — сказала эксперт.

Она добавила, что азиатская территория России практически вся под снегом. От снега освободились только южный Урал, юго-запад Челябинской области, юг Свердловской области, Курганская, Тюменская, Омская, Новосибирская области, Алтайский край.