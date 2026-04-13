Снег ещё лежит на востоке ПФО.
Ижевск. Удмуртия. Удмуртия остаётся одним из регионов России, где сохраняется снежный покров. Как передаёт ТАСС, об этом сообщил ведущий сотрудник Гидрометцентра страны Марина Макарова.
«Снег у нас ещё лежит на Кольском полуострове. Здесь до 10 – 30 см; до 40 см в Мурманской области. На востоке Приволжского федерального округа снег остаётся местами в Кировской области — до 7 – 20 см, в Удмуртии местами до 10 см, в Пермском крае до 11 – 18 см, в Коми снег до 18 – 30 см», — сказала эксперт.
Она добавила, что азиатская территория России практически вся под снегом. От снега освободились только южный Урал, юго-запад Челябинской области, юг Свердловской области, Курганская, Тюменская, Омская, Новосибирская области, Алтайский край.
