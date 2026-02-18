Закрыть
Количество выпавших в Ижевске осадков 17 февраля достигло исторического максимума

09:43, 18 февраля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Ижевск\n#Удмуртия\n#снег\n#осадки\n#рекорд
Источник фото: ИА «Сусанин»
Такой же рекорд был установлен 51 год назад.

Ижевск. Удмуртия. На метеостанции «Ижевск» 17 февраля зафиксировали повторение рекорда по количеству выпавших осадков. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

За сутки в городе выпало 9 мм осадков*. Этот показатель является абсолютным суточным максимумом для этого дня, но повторяет рекорд, установленный 51 год назад. 17 февраля 1975 года за день в столице Удмуртии также выпало 9 мм.

«Таким образом, сегодняшний снегопад вошел в историю метеонаблюдений в Ижевске как один из самых интенсивных снегопадов за все 17 февраля», — отмечает пресс-служба Гидрометцентра Удмуртии.

*Количество осадков измеряется в жидком виде  

