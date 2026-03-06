Ижевск. Удмуртия. Высота снежного покрова в Ижевске превысила один метр. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

В 2025 году снежный покров в Удмуртии установился на месяц позже своих климатических норм. Сугробы появились в первой декаде декабря, хотя обычно устанавливались уже в начале или середине ноября. Но из-за обильных осадков к концу декабря высота снежного покрова в регионе превысила климатическую норму для данного периода года.

По данным на 4 марта 2026 года, высота сугробов в регионе достигала 76-102 см, что на 32-87% выше климатической нормы. Это максимальные значения за зимний период, за исключением метеостанции «Глазов».

Самые высокие сугробы оказались в Ижевске, так как они оказались выше метра. Высота снежного покрова на метеостанции «Ижевск» достигла 102 см, что выше климатической нормы почти в два раза (187% от нормы).

Несмотря на это, текущая высота сугробов в Удмуртии не является рекордной. За всю историю метеонаблюдений самые высокие сугробы в регионе доходили до 100-124 см.

Ближе всего к этому значению метеостанция «Ижевск», где снежному покрову не достаёт всего 11 см. Сугробам на метеостанции «Дебёсы» не хватает 12 см, на метеостанции «Воткинск» — 14 см, а на метеостанции «Глазов» — 19 см.

Так как март по климатическим меркам считается полноценным зимним месяцем, то вероятность интенсивных снегопадов на протяжении месяца сохраняется и рекорд может быть побит. Но в предстоящие дни существенные осадки не ожидаются.