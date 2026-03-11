Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начали расчищать системы ливневой канализации. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Дмитрий Чистяков.

11 марта бригада ДРЭУ работает в районе Сельхозвыставки на мосту около речки Пазелинки. Экскаватор-погрузчик и рабочие расчищают водопропускные трубы от снега и льда, чтобы во время паводка вода проходила быстрее. Также специалисты проверяют дождеприёмные колодцы, и, если нужно, расчищают сороудерживающие решётки.

Вскоре дорожные службы ведут работы в низинных местах: в районе речки Подборенки, около речки Карлутки, на улицах Кирова, 50 лет ВЛКСМ, 10 лет Октября, Ленина, Карла Маркса, Чугуевского, на перекрестках улицы Удмуртской с Буммашевской и Краева, а также в других местах.

Дорожники работают ежедневно. Им предстоит подготовить почти 105 км открытой и закрытой ливневой канализации, чтобы талые воды могли легко уйти.

В рамках подготовки к паводку продолжается вывоз снега из частного сектора Первомайского и Ленинского районов, где высока вероятность подтопления домов талыми водами.

«За всю зиму с городских территорий вывезли 1 млн 250 тысяч кубометров снега. Это абсолютный рекорд по сравнению со всеми предыдущими годами», — отметил Дмитрий Чистяков.