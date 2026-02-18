Закрыть
В Ижевске из-за снега повреждена кровля дома по улице Пушкинской

14:38, 18 февраля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Ижевск\n#Удмуртия\n#крыша\n#снег\n#происшествия
Источник фото: ИА «Сусанин»
В доме возникли проблемы с отоплением.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Пушкинской под тяжестью снега оказалась повреждена скатная кровля дома №235. Об этом сообщает администрация Ижевска. 

Инцидент произошёл 18 февраля. Кровля частично повреждена над подъездом пятиэтажки. Никто из жителей не пострадал, но временно нарушилась работа системы отопления.

Сейчас альпинисты расчищают крышу дома от снега. Сотрудники УК до конца суток должны завершить ремонтные работы и вернуть тепло в квартиры.

Также в ближайшее время управляющая компания укрепит стропильную систему над третьим подъездом дома и вместе с жителями дома договорится о ремонте кровли. 

Напомним, что 14 февраля в Ижевске обрушилась скатная кровля многоквартирного дома на улице 30 лет Победы. Управляющей компании поручили обследовать и отремонтировать крышу. 

#Ижевск\n#Удмуртия\n#крыша\n#снег\n#происшествия