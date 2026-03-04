Ижевск. Удмуртия. За февраль в Удмуртии зафиксировано превышение климатических норм осадков от 180 до 300% от месячной нормы. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра республики.

«Наибольшее количество осадков выпало в западных и юго-западных районах республики, 77-78,4 мм, что в 2,2-3 раза выше нормы. В Ижевске этот показатель равен 68,4 мм (263% от месячной нормы осадков)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что количество осадков измеряется в жидком виде. 1 мм осадков соответствует 1 литру на 1 квадратный метр.

В Ижевске текущая зима стала второй по снежности за всю историю метеонаблюдейний. Ранее сообщалось, что с начала снегопадов из Ижевска вывезли более миллиона кубометров снега.