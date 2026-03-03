Закрыть
Скопившийся снег повредил несущие конструкции крыши дома в Киясовском районе

14:50, 03 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Киясовский район\n#Удмуртия\n#снег\n#происшествия\n#крыша\n#повреждения\n#стена
Источник фото: Андрей Шуткин
Это повлекло частичное разрушение стены.

Киясово. Удмуртия. В Киясовском районе несущие конструкции крыши жилого одноэтажного кирпичного дома не выдержали тяжести снега. Об этом в своих соцсетях рассказал председатель Госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.

Сообщение об инциденте в деревне Атабаево поступило 3 марта в 11:35. Снежные массы выдавили нижнюю опору для стропил, из-за чего в потолочном перекрытии образовались трещины, а также частично разрушилась стена двухквартирного дома.

Никто не пострадал.

Напомним, что с начала 2025 года в Удмуртии зафиксировали 23 случая повреждения кровли из-за скопления снега. А 2 марта в Вавожском районе сошедший с крыш снег повредил печные трубы в трёх домах. 

