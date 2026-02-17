Закрыть
Часть заваленных снегом коров в Балезинском районе не выжили

16:49, 17 февраля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Балезинский район\n#Удмуртия\n#коровы\n#спасатели\n#снег
Источник фото: ГУ МЧС России по Удмуртии
Некоторые получили травмы.

Балезино. Удмуртия. После обрушения кровли коровника в Балезинском районе не все коровы выжили. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Удмуртии.

Примерно четверть кровли обрушилась днём 17 февраля в селе Турецкое. Площадь обрушения составила порядка 400 кв. м. Никто из людей не пострадал, но снегом завалило 30 коров из 274.

Животных откапывают сотрудники пожарно-спасательной части №26 МЧС России, республиканские спасатели и работники сельхозпредприятия. Из «снежного плена» они уже вызволили 21 корову, но среди них есть травмированные и погибшие животные. 

