Балезино. Удмуртия. После обрушения кровли коровника в Балезинском районе не все коровы выжили. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Удмуртии.

Примерно четверть кровли обрушилась днём 17 февраля в селе Турецкое. Площадь обрушения составила порядка 400 кв. м. Никто из людей не пострадал, но снегом завалило 30 коров из 274.

Животных откапывают сотрудники пожарно-спасательной части №26 МЧС России, республиканские спасатели и работники сельхозпредприятия. Из «снежного плена» они уже вызволили 21 корову, но среди них есть травмированные и погибшие животные.