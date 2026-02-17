Закрыть
В Балезинском районе кровля коровника упала на 30 бурёнок

15:26, 17 февраля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
В Балезинском районе кровля коровника упала на 30 бурёнок
#Балезинский район\n#Удмуртия\n#коровы\n#снег
Источник фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии
Спасатели уже извлекли из-под снежных масс 18 животных.

Балезино. Удмуртия. В Балезинском районе под завалами снега оказались 30 коров. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии.

Днём 17 февраля в селе Турецкое обрушилась кровля коровника. На тот момент в помещении находились 274 коровы. На место приехали спасатели Госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС из Глазова и сотрудники МЧС России.

Оказалось, что обрушилась примерно четверть кровли. 30 коров оказались завалены снегом, спасатели и работники сельхозпредприятия уже откопали 18 животных. Работа продолжается.

Спасатели отмечают, что потепление увеличило нагрузку сугробов на неочищенные кровли. Собственникам и управляющим компаниям нужно следить за состоянием крыш и вовремя очищать их от снега. Жители частных домов должны сами позаботиться об очистке крыши от снега и наледи.

Напомним, что утром 17 февраля под тяжестью снега обрушилась кровля веранды частного дома. В результате дверь в дом оказалась полностью заблокирована. 

