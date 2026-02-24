Закрыть
Над оживлённой тропинкой на улице Репина в Ижевске образовался опасный снежный навес

Над оживлённой тропинкой на улице Репина в Ижевске образовался опасный снежный навес
#Ижевск
#Удмуртия
#снег
#снежные навесы
Источник фото: vk.com/izh_blagoustroystvo
На место выедет административная инспекция.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на доме №21 по улице Репина образовался опасный снежный навес, который угрожает проходящим под ним горожанам. Тревогу бьют в группе «Благоустройство Ижевска» в VK.

Сообщается, что у торца дома проходит тропинка к магазину «Ижевчанка». По ней каждый день проходит множество горожан, и им угрожает образовавшийся на доме снежный навес.

«Специалистами административной инспекции до 25 февраля запланирован выезд по указанному адресу с целью выяснения всех обстоятельств», — сообщили в городской администрации.

