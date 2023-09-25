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Два быка погибли при пожаре в деревне Кинеусь Можгинского района

10:40, 25 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Два быка погибли при пожаре в деревне Кинеусь Можгинского района
10:40, 25 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
399
0
#Можга\n#Удмуртия\n#пожар\n#животные
Фото: unsplash.com (Max Kukurudziak)
399
0

В борьбе с огнём помогали местные жители.

Можга. Удмуртия. В деревне Кинеусь Можгинского района разгорелся пожар на площади почти 200 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. 

Возгорание произошло 24 сентября около 20:30. В огне сгорело 9 кв. м летней кухни, 90 кв. м навеса и 100 рулонов сена, которые лежали на территории площадью 100 кв. м.  

В пожаре погибли 2 быка. Также произошла разгерметизация 50-литрового газового баллона, один такой же баллон удалось эвакуировать. Жители деревни помогали пожарным в ликвидации огня и разборке строительных конструкций.

По предварительной причине возгорание произошло из-за отсутствия или несоответствия отступок от дымовой трубы до конструкции в кормокухне. 

Жителям Удмуртии напоминают, что для избежания подобных ситуаций нужно обзавестись пожарным извещателем. 

10:40, 25 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
399
0
#Можга\n#Удмуртия\n#пожар\n#животные