Два быка погибли при пожаре в деревне Кинеусь Можгинского района

Можга. Удмуртия. В деревне Кинеусь Можгинского района разгорелся пожар на площади почти 200 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Возгорание произошло 24 сентября около 20:30. В огне сгорело 9 кв. м летней кухни, 90 кв. м навеса и 100 рулонов сена, которые лежали на территории площадью 100 кв. м.

В пожаре погибли 2 быка. Также произошла разгерметизация 50-литрового газового баллона, один такой же баллон удалось эвакуировать. Жители деревни помогали пожарным в ликвидации огня и разборке строительных конструкций.

По предварительной причине возгорание произошло из-за отсутствия или несоответствия отступок от дымовой трубы до конструкции в кормокухне.

Жителям Удмуртии напоминают, что для избежания подобных ситуаций нужно обзавестись пожарным извещателем.