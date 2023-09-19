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По требованию суда в Ижевске отремонтируют дорогу по улице Шишкина

17:50, 19 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
По требованию суда в Ижевске отремонтируют дорогу по улице Шишкина
17:50, 19 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
2897
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дорога\n#ремонт\n#суд\n#Прокуратура
Фото: elements.envato.com (bilanol)
2897
0

Эта обязанность возложена на администрацию города.

Ижевск. Удмуртия. Администрацию Ижевска обязали отремонтировать проезжую часть на улице Шишкина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ижевска. 

Ранее прокуратура во время проверки выявила многочисленные дефекты асфальта на участке дороги по улице Шишкина.

После этого прокурор подал в суд иск с требованием признать бездействие администрации Ижевска незаконным. В результате суд удовлетворил все требования и обязал муниципалитет привести дорогу в нормативное состояние.

Дальнейшие действия контролирует прокуратура. 

17:50, 19 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
2897
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дорога\n#ремонт\n#суд\n#Прокуратура