По требованию суда в Ижевске отремонтируют дорогу по улице Шишкина

Ижевск. Удмуртия. Администрацию Ижевска обязали отремонтировать проезжую часть на улице Шишкина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ижевска.

Ранее прокуратура во время проверки выявила многочисленные дефекты асфальта на участке дороги по улице Шишкина.

После этого прокурор подал в суд иск с требованием признать бездействие администрации Ижевска незаконным. В результате суд удовлетворил все требования и обязал муниципалитет привести дорогу в нормативное состояние.

Дальнейшие действия контролирует прокуратура.