Автопробег дворового хоккея из Ижевска во Владивосток уже посетил 5 городов России

Ижевск. Удмуртия. Начавшийся с Ижевска автопробег дворового хоккея (0+) уже посетил 5 городов России. Об этом «Сусанину» рассказал основатель движения любителей спорта и Хоккей-на-валеночной лиги, а также директор АНО «Спортклуб "Физ-Культ-База"» Михаил Смагин.

Вместе с оператором и режиссёром Дмитрием Костяевым за неделю они успели побывать в Перми, Екатеринбурге, Касли, Челябинске, Омске и сейчас находятся на пути в Новосибирск.

«Везде нас встречают хорошо и душевно, действительно очень трудно выделить, кто более гостеприимен», — заявил Михаил Смагин.

В каждом городе, чтобы сыграть в Настольник*, собираются 2-3 команды, состоящие как из детей, так и взрослых. К состязаниям также присоединяются хоккеисты, футболисты, баскетболисты и флорболисты.

Михаил Смагин отметил, что, несмотря на жару, участники входят в азарт, не могут остановиться на двух периодах и продолжают играть. Он поделился, что «самая веселая и громкая движуха» была в Екатеринбурге, где собрались около 50 человек. Взрослые и дети играли между собой и друг против друга, а большая толпа болельщиков их поддерживала.





Фото: vk.com/hockeynavalenkah

«Я благодарен людям, что они собираются и приглашают своих друзей. Сейчас стоит такая жара, мы едем и везде 35-40 градусов, даже вечером игры проходят практически в африканской жаре, но тем не менее люди приходят, и мы играем», — прокомментировал Михаил Смагин.

Он рассказал, что незапланированный турнир удалось провести в городе Касли. Михаил вместе с Дмитрием Костяевым хотели заехать в этот город, чтобы посмотреть на Каслинское литье и что-то купить, но исполняющая обязанности заместителя главы администрации Ижевска Вера Решетникова вывела их на гендиректора Каслинского завода архитектурно-художественного литья Владимира Киселева. В результате он организовал турнир по настольнику на базе детско-юношеской спортивной школы города и подарил участникам сладкие призы.

«Это был незапланированный, но душевный матч. Тем самым мы проверили нашу возможность организовать настольник прямо с колес. То есть у них не было ничего кроме двух команд и поля. Мы приехали, нанесли разметку, поставили ворота, дали клюшки и мячи, поиграли и подарили призы», — рассказал Михаил Смагин.

Все события автопробега снимает оператор и режиссёр Дмитрий Костяев. В итоге осенью выйдет фильм о настольнике, дворовом хоккее и людях.





Фото: vk.com/hockeynavalenkah



В планах путешественников после Новосибирска заехать в Барнаул, Новокузнецк, Красноярск, Иркутск, Улан-Уде, Хабаровск и Владивосток. Но пока нет уверенности на 100%, что соревнования получится провести в Красноярске и Иркутске, так как многие уехали отдыхать. Но Михаил Смагин заявил, что они были готовы к такому развитию событий, и в любом случае их уже ждут в Хабаровске и во Владивостоке, которые являются конечными городами в рамках автопробега.

«Все идет как запланировано — хорошо, если какие-то моменты меняются, они лишь дополняют своими эмоциями, своей непредсказуемостью. Мы очень рады, что везде нас встречают, называют автопробег Всероссийским, и мы начали гордиться, что у нас получается такой классный проект. Мы не знаем, что из этого выйдет, но сейчас получается очень-очень хорошо», — отметил основатель движения любителей спорта и Хоккей-на-валеночной лиги, а также директор АНО «Спортклуб "Физ-Культ-База"» Михаил Смагин.

* Настольник придумали в Ижевске во время пандемии. Горожане решили перенести правила и разметку настольного хоккея на большие площадки. Игроки также орудуют клюшкой и могут перемещаться по полю только по своему маршруту, но вместо шайбы играют маленьким мячом.





Фото: vk.com/hockeynavalenkah

