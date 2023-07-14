Ремонт участка дороги Ижевск-Аэропорт — Завьялово продлится более недели

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на региональной дороге (Ижевск-Аэропорт) — Завьялово стартовал ремонт участка от АЗС «Лукойл» до перекрёстка с улицей Калинина села Завьялово. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

В настоящее время на этом участке дороги множество ям, выбоин, колейности. В ходе работ весь асфальтобетонный слой покрытия заменят.

Во время ремонта будет организовано реверсивное движение — обе полосы будут попеременно перекрываться.

Работы планируют завершить до 20:00 субботы, 22 июля.

Министерство транспорта Удмуртии призывает водителей быть внимательнее и следить за знаками.

фото: пресс-служба главы и правительства УР

Подготовила: Елизавета Кононова