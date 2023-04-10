Заявочная кампания на грант «Агростартап» стартовала в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартовала заявочная кампания на грант «Агростартап». Как сообщила пресс-служба Минсельхоза республики, срок подачи заявок — с 10 апреля по 10 мая.

Участие в грантовом конкурсе могут принять КФХ или ИП, основным видом деятельности которых является производство или переработка сельхозпродукции, зарегистрированные в текущем финансовом году на сельской территории. Также заявку могут подать граждане России, обязующиеся в течение 30 календарных дней после объявления их победителями конкурса осуществить госрегистрацию КФХ или ИП.

В 2023 году господдержка в регионе по одной из самых популярных среди начинающих сельских предпринимателей программ составит 62 миллиона рублей. Размеры гранта:

- до 7 млн рублей для разведения крупного рогатого скота молочного и мясного направлений;

- до 5 млн рублей для ведения иных видов деятельности.

Обязательное условие — собственное участие в проекте не менее 10% стоимости приобретений.

Грантовые средства можно будет направить на приобретение земельных участков из земель сельхозназначения, разработку проектной документации, приобретение, строительство, ремонт и модернизацию зданий, на приобретение техники, оборудования, сельскохозяйственных животных, подключение к инженерным сетям.

Перед потенциальными конкурсантами стоит и ряд обязательства. Во-первых, это создание новых рабочих мест в срок, устанавливаемый министерством, но не позднее срока освоения гранта. Во-вторых, осуществление деятельности в течение не менее 5 лет со дня подписания соглашения о предоставления гранта. В-третьих, предоставление отчётности о финансово-хозяйственной деятельности хозяйства.

Отметим, что грантовый конкурс «Агростартап» в Удмуртии проводится уже пятый год. С его помощью фермеры сумели развить такие направления, как ягоды, плодоовощная продукция, утки, рыбоводство, переработка (сублимирование, изготовление полуфабрикатов).