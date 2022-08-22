Должникам за электроэнергию в Удмуртии могут отказать в выдаче банковского кредита

Ижевск. Удмуртия. Должники за электроэнергию в Удмуртии могут столкнуться с трудностями при получении банковского займа. Об этом «Сусанину» сообщили в Удмуртском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Сейчас энергосбытовая компания прорабатывает возможность передачи данных граждан, имеющих задолженность за коммунальные платежи, в бюро кредитных историй. Такая процедура закреплена законодательно, однако до сих пор энергетиками не применялась. Теперь у попавших в списки недобросовестных плательщиков могут появиться сложности с оформлением любого банковского займа, вплоть до отказа в выдаче.

Как рассказал руководитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в Ижевске Нил Миназитдинов, ситуация с задолженностью физических лиц за потребленные коммунальные ресурсы и услуги остается сложной.

Компания «ЭнергосбыТ Плюс» ищет новые инструменты повышения платежной дисциплины. Напомним, в июле компания начала рассылать своим клиентам, имеющим задолженность за электроэнергию глубиной более 2 месяцев, квитанции, в которых содержится текст уведомления об ограничении электроснабжения.

Кроме того, на оборотной стороне платежки была надпись: «Внимание, вам отключат электрическую энергию». Получив такую квитанцию, собственник жилья обязан в течение 20 дней погасить имеющуюся задолженность, в противном случае компания отключит этого абонента.

Квитанции с уведомлением об отключении работают, рассказывают специалисты Удмуртского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс». По клиентам, которые получили «грозные» счета рост оплат в июле по сравнению с предыдущими периодами вырос на 6-7%.

Однако общая сумма долга продолжает расти. По данным на середину августа, недоплата физических лиц за коммунальные ресурсы составляет 1 млрд 801 млн рублей, в том числе более 800 млн — за электроэнергию.

На сайте компании опубликован список клиентов, имеющих долги за ЖКУ. Перечень обезличенный и не разглашает персональные данные граждан. По адресу и номеру лицевого счета каждый житель может узнать об имеющейся у него задолженности и погасить ее.

На сегодня в списке значится почти 116 тыс. абонентов, то есть фактически каждый шестой собственник жилого помещения в Удмуртии имеет просроченную задолженность по коммунальным платежам.

Если потребитель не реагирует на квитанции с предупреждением, в его отношении запускается механизм ограничения потребления электроэнергии. Только в Ижевске в день бригады электромонтеров обходят до 20 адресов клиентов, накопивших более чем двухмесячную задолженность и попавших в списки на отключение.

Специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» напоминают: отключение жилища от электроэнергии — крайняя и вынужденная мера, в которой не заинтересована ни сама энергосбытовая компания, ни собственник. А для клиента, к тому же, возобновление подачи электричества в дом приносит только дополнительные расходы. Повторное подключение к электроснабжению — платная услуга, сегодня ее стоимость составляет 2 510,58 руб.

В компании предостерегли и от самовольного подсоединения к сетям электроснабжения. Такие манипуляции опасны и для самих «умельцев», желающих получать электроэнергию даром, и для соседей. Некорректное подсоединение может привести к пожару, и такие случаи в Ижевске уже были.

Кроме того, самовольное подключение — это административное правонарушение. Если оно будет зафиксировано впервые, на гражданина наложат штраф в размере от 10 до 15 тыс. рублей. Повторное нарушение влечет санкции на сумму до 30 тыс.

Вместе с тем представители «ЭнергосбыТ Плюс» подчеркивают: в компании всегда готовы пойти навстречу клиентам, которые накопили долги в силу жизненных обстоятельств. Граждане, попавшие в затруднительное материальное положение, могут прийти в любой клиентский офис предприятия и оформить рассрочку на погашение задолженности. Либо это можно сделать через сайт компании по ссылке Заключение соглашения о рассрочке задолженности (esplus.ru). Рассрочка предоставляется на срок до 12 месяцев.

Кроме того, жителям с невысокими доходами не следует пренебрегать механизмом государственных коммунальных субсидий. Напомним, если на оплату ЖКУ семья тратит более 22% своего дохода, государство компенсирует часть квартплаты.

За подробной информацией можно обратиться в любой МФЦ. Субсидия позволит уменьшить бремя расходов на содержание жилья и вовремя рассчитываться за коммунальные услуги, не доводя до задолженности.