В Удмуртии должники за коммунальные услуги начали получать квитанции с предупреждением об отключении электроэнергии

Ижевск. Удмуртия. Удмуртский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» ввел новые инструменты по работе с гражданами, имеющими задолженность за потребленную электроэнергию. Как рассказала директор по работе с дебиторской задолженностью Ольга Грохова, в июле около 30 тыс. жителей, чья глубина задолженности перед энергосбытовой компанией превысила два месяца, получили так называемые сигнальные квитанции с предупреждением о возможном отключении их жилищ от сети электроснабжения.

«Клиенты – физические лица получили квитанцию с начислением за июнь, в которой также содержится текст уведомления об ограничении электроснабжения, кроме того, на оборотной стороне квитанции имеется надпись: «Внимание, вам отключат электрическую энергию». Получив такую квитанцию, собственник жилья обязан в течение 20 дней погасить имеющуюся задолженность, в противном случае компания отключит этого абонента», – сообщила Ольга Грохова.

Помимо неудобств, связанных с ограничением электроэнергии, такая процедура приведет к дополнительным затратам. Работы по обратному подключению абонента к сети – это платная услуга, на сегодня она стоит 2 510,58 руб. Часто эта сумма сравнима с размером самого долга и даже превышает его.

«Совсем не хотелось бы принимать такие непопулярные меры, поэтому мы информируем клиентов об образовавшейся у них задолженности, дополнительно обзваниваем и, чтобы избежать ограничения, просим погасить долг», – подчеркнула представитель АО «ЭнергосбыТ Плюс».

При этом в энергокомпании напомнили, что всегда готовы идти навстречу клиентам, попавшим в сложные жизненные обстоятельства. Оформить рассрочку задолженности можно, обратившись в любой из офисов «ЭнергосбыТ Плюс», либо на сайте компании. Рассрочка предоставляется сроком до 12 месяцев.

К сожалению, для некоторых граждан, пренебрегающих платежной дисциплиной, только отключение становится действенной мерой, понуждающей к ликвидации задолженности, рассказала Ольга Грохова.

«11 июля в центр обслуживания клиентов обратился мужчина по поводу урегулирования вопроса по долгам. Днем ранее его жилье отключили от сети. Квитанцию с уведомлением об отключении гражданин получил еще в апреле, но, как видим, проигнорировал. На 1 июля сумма его долга составляла 176 616 рублей. Клиенту было предложено написать заявление о предоставлении рассрочки, однако средства мужчина нашел практически сразу и 13 июля полностью рассчитался с задолженностью. Повторюсь, сверх суммы долга ему пришлось уплатить 2 510,58 рубля за возобновление электроснабжения», – прокомментировала Ольга Грохова.

Квитанции с уведомлением об отключении работают, рассказывают специалисты Удмуртского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс». Уже за первые две недели с момента, когда жители начали получать такие счета, собираемость платежей выросла на 8-9%.