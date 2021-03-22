Военные инженеры подорвали лед на «учебном» водоеме в Удмуртии

Саперы готовятся к весеннему паводку.

Глазов. Удмуртия. Жителей Удмуртии 22 марта обеспокоили громкие хлопки. Об этом они писали в соцсетях.

Как сообщается на сайте Минобороны России, в понедельник военные инженеры отработали защиту сооружений и мостов от ледохода во время паводка. На занятиях личный состав подрывной команды определил затороопасный участок, саперы измерили толщину льда, установили заряды и провели взрывные работы. Для этого они использовали около 25 кг тротила.

«Сусанину» сообщили, что на своем водоеме у саперов проходят тренировки. «Подрывные группы готовятся для работ на реках. В случае чего, если поступит заявка, они будут действовать», - сообщили агентству.

Напомним, пик паводка в Удмуртии ожидают в конце апреля. Взрывные работы планируют провести в 4 районах.