Пик паводка в Удмуртии прогнозируется на третью декаду апреля

По предварительным прогнозам, паводок может затронуть и майские праздники.

Ижевск. Удмуртия. Пик паводка в этом году в Удмуртии может прийтись на третью декаду апреля. Об этом на аппаратном совещании органов власти в понедельник, 15 марта, сообщил начальник ГУ МЧС России по Удмуртской Республике Петр Фомин.

По предварительному прогнозу, вскрытие малых рек ожидается 5-20 апреля, пик паводка – на 20-29 апреля. При этом Фомин не исключил, что половодье затронет и майские праздники.

Ожидается, что в 4 районах Удмуртии на реках пройдут взрывные работы. Это Балезинский, Глазовский, Кезский и Сюмсинский районы. Кроме того, на водоемах установят дополнительные посты наблюдения.

Напомним, что весной 2016 года из-за активного таяния снега и льда частично оказалось затоплено Балезино.