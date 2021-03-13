В 2021 году посевные площади в Удмуртии увеличатся на 10 тыс гектаров

Первые хозяйства могут выйти на посев после 25 апреля.

Ижевск. Удмуртия. Подготовка к посевной кампании в Удмуртии вступила в активную фазу. Ожидается, что в 2021 году посевные площади увеличатся на 10 тыс. гектаров. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртии.

11 районов республики заявили о расширении сева яровых зерновых культур, в их числе: Селтинский (на 112,6% в сравнении с 2020 годом), Вавожский (107,5%), Сарапульский (103,7%), Увинский (103,3%) и Малопургинский (102,6%).

Зерновые и зернобобовые культуры разместят на площади 345,9 тыс. гектаров — это на 18,9 тыс. гектаров больше, чем в 2020 году. Площадь выращивания рапса расширят на 4,6 гектара, льна-долгунца — на 330 гектар, а картофеля — на 100.

«Общая планируемая посевная площадь по всем категориям хозяйств на 2021 год составляет 931,1 тыс. гектаров», — отмечает Минсельхоз.

Если с погодой повезёт, то первые хозяйства выедут на посев после 25 апреля.