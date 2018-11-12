«Чемпионка галактики» из Удмуртии, коммунист во главе Хакасии и «филиал ада» в Калифорнии: что произошло минувшей ночью

О чём писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Начало новой рабочей недели в понедельник, 12 ноября, «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей.

«Чемпионка галактики»

Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева ответила на вопрос болельщика, в какое бы место она отправилась, если бы могла оказаться где угодно. Об этом сообщил канал RT.

«Юпитер. Я уже чемпионка мира, хочу стать чемпионкой галактики», — написала Туктамышева в своём Twitter.

Напомним, что Туктамышева становилась чемпионкой мира в 2015 году, а накануне фигуристка стала третьей на этапе гран-при в Японии.

Школа в больнице

Проект «УчимЗнаем» реализуют в Ижевске на базе гематологического отделения Республиканской детской клинической больницы. Об этом вечером в воскресенье, 11 ноября, на своей странице «ВКонтакте» написала министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова.

Цель проекта — построение образовательной среды для тех детей, которые длительно находятся в стационаре.

«Школа в больнице должна быть школой надежды, школой оптимизма, школой общения! В такой школе должны работать лучшие педагоги», — написала Болотникова.

Она также сообщила, что большую помощь в реализации проекта «УчимЗнаем» оказали спонсоры: отремонтировано помещение, будет установлено современное учебное оборудование.

Официальный старт проекту дадут 13 ноября.

«Заветам Ленина верны»

Единственный кандидат на должность главы Хакасии Валентин Коновалов (КПРФ) одержал победу на выборах. Как сообщило РИА Новости, об этом свидетельствуют данные Центризбиркома.

По данным ЦИК после обработки всех протоколов, за Коновалова отдали 101 405 голосов (57,57%), против — 72 498 голосов (41,16%). Явка избирателей по состоянию на 19:30 по местному времени — за полчаса до закрытия участков — составила 43,3%.

Во втором туре выборов главы Хакасии участвовал один кандидат — Валентин Коновалов, выдвинутый региональным отделением КПРФ. В первом туре 9 сентября никто из кандидатов, в том числе и действующий на тот момент губернатор Виктор Зимин, не смогли набрать нужное количество голосов.

По словам замглавы ЦИК Николая Булаева, выборы прошли спокойно. Представитель Центризбиркома подчеркнул, что сообщения о нарушениях на ряде участков не подтвердились.

Валентин Коновалов родился 30 ноября 1987 года в Охотске. Окончил Хакасский госуниверситет по специальности «юриспруденция. Женат, воспитывает двух дочерей и сына.







Валентин Коновалов, избранный глава Хакасии. Фото: vk.com/konovalov1917

Пылающая Калифорния

Лесной пожар в Калифорнии стал самым разрушительным в истории штата. Как сообщает НТВ, на борьбу с пламенем брошены три тысячи человек, территория, охваченная огнём, только растет из-за сухой погоды, жары и порывистого ветра.

Город Парадайс выгорел практически полностью. В двух округах штата — Лос-Анжелес и Вентура — введено чрезвычайное положение. Эвакуируют и жителей Малибу. За два дня свои дома покинули 157 тысяч человек.

Огонь уже вплотную подобрался к Лос-Анджелесу, уничтожив по пути уникальные декорации городка, где снимались сериалы «Мир Дикого Запада» и «Доктор Квин — женщина-врач». Среди тысяч эвакуированных — модель Ким Кардашьян, режиссёр Гильермо дель Торо, певицы Леди Гага и Шер.

Дорогу, идущую вдоль калифорнийских холмов, пользователи соцсетей назвали «шоссе смерти» или «дорогой в ад».