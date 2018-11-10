Город Парамаунт Ранч, где снимали фильмы и сериалы, сгорел в США

Подробной информации о происшествии пока нет, но предполагается, что все основные объекты уничтожены огнем.

Калифорния. США. В США сгорел исторический город Парамаунт Ранч, в котором снимали многие киноленты, в том числе сериала «Мир Дикого запада». Как пишет Газета.ру со ссылкой на социальные сети Национальной зоны отдыха Санта Моника Маунтинс, доступ к месту происшествия затруднен.

Подробной информации о пожаре пока нет. Однако есть предположение, что все основные объекты уничтожены огнем. При этом в студии HBO заявили, что степень ущерба, нанесенная городу, еще не исследована.

В Парамаунт Ранч проходили съемки таких фильмов, как «Дом у озера», «Попавший под призыв», а также сериалов «Менталист», «Думан» и «Скорострел».