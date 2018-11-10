Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева стала третьей на этапе гран-при в Японии

Лучшей на льду в Японии стала представительница страны-хозяйки этапа Рика Кихира.

Япония. Уроженка Удмуртии фигуристка Елизавета Туктамышева стала третьей на этапе гран-при в Японии. Воспитанница Алексея Мишина лидировала после короткой программы с небольшим отрывом от японки Сатоко Мияхара.

В произвольной судьи дали Туктамышевой 142,85 балла за великолепное катание. Однако японка Рика Кихира получила на домашнем турнире 154,72, а Сатоко Мияхара набрала 143,39.

Таким образом первое место досталось Рике Кихира (224,31 балла). Сатоко Мияхара (219,47) – вторая, Елизавета Туктамышева – третья (219,02).

На этапе в Канаде уроженка Глазова была признана лучшей.