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      Снег с дождем начнется в Ижевске к вечеру

      10:27, 20 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      10:27, 20 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      827
      0
      #погода\n#Удмуртия\n#весна\n#снег
      Фото: facebook.com (Алла Шумихина)
      827
      0

      Пока циклон «охватил зоной осадков» север и юго-запад Удмуртии.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртию пришел циклон. Как сообщила на своей странице в «Фейсбуке» пресс-секретарь Удмуртского Гидрометцентра Алла Шумихина, он охватил зоной осадков север и юго-запад республики.

      «Ижевск пока в его теплом и сухом секторе, но наблюдается сильный ветер. Осадки к Ижевску дойдут ближе к вечеру, их здесь будет гораздо меньше, чем в западных районах республики», - отметила синоптик.

      Напомним, накануне автомобилистов Удмуртии предупредили о гололедице на дорогах. На территории региона ожидаются дожди и мокрый снег, а также похолодание до -3, -4 градусов по Цельсию.

      10:27, 20 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      827
      0
      #погода\n#Удмуртия\n#весна\n#снег
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