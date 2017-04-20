Снег с дождем начнется в Ижевске к вечеру

Пока циклон «охватил зоной осадков» север и юго-запад Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртию пришел циклон. Как сообщила на своей странице в «Фейсбуке» пресс-секретарь Удмуртского Гидрометцентра Алла Шумихина, он охватил зоной осадков север и юго-запад республики.

«Ижевск пока в его теплом и сухом секторе, но наблюдается сильный ветер. Осадки к Ижевску дойдут ближе к вечеру, их здесь будет гораздо меньше, чем в западных районах республики», - отметила синоптик.

Напомним, накануне автомобилистов Удмуртии предупредили о гололедице на дорогах. На территории региона ожидаются дожди и мокрый снег, а также похолодание до -3, -4 градусов по Цельсию.