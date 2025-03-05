Ижевск. Удмуртия. Выплата в размере 400 тысяч рублей при поступлении на военную службу по контракту сохранится в Удмуртии в 2025 году. Соответствующий указ опубликован на портале Udmurt.ru.

Деньги смогут получить военнослужащие, проходящие службу по призыву в ВС РФ, заключившие контракт с 1 января по 31 декабря 2025 года. Исключение составляют военнослужащие, замещающие воинские должности курсантов военных ПФО и вузов, находящихся в ведении Минобороны России.

Также выплата полагается всем прочим добровольцам, поступившим на военную службу по контракту (второго разряда) через пункт отбора в Ижевске с 1 января до 31 декабря 2025 года.

Согласно тексту документа, единовременная выплата должна поступить не позднее 20 рабочих дней со дня получения списков о зачислении на службу.

Осуществлять меру поддержки будет Минсоцполитики Удмуртии. Пункту отбора рекомендуется предоставлять списки не позднее 10 рабочих дней с момента получения информации о приказе командира войсковой части и зачислении военнослужащего в списки войсковой части.

Напомним, региональную выплату в размере 400 тыс. рублей военнослужащие по контракту начали получать с августа 2024 года. Изначально она составляла 50 тыс. рублей.