Пенсионерка из Ижевска отсудила у «ИжГЭТ» 5 тысяч рублей после падения в трамвае

Изначально она планировала получить 150 тыс. рублей за ушиб колена.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске за ушибленное колено пенсионерка хотела взыскать 150 тыс. рублей с МУП «ИжГЭТ». Об этом сообщает пресс-служба Первомайского районного суда Ижевска.

В марте 2019 года в трамвае №8 при начале движения транспорта упала 77-летняя пассажирка. Она ушибла правое колено, которое впоследствии отекло. Пенсионерка решила отсудить у «ИжГорЭлектроТранс» компенсацию 150 тыс. рублей за причинение морального вреда.

Конкретного водителя и трамвай женщина назвать не смогла, поэтому ответчик попытался оспорить заявление. Это не освободило его от ответственности, так как факт падения подтвердил свидетель.

Суд взыскал с МУП «ИжГЭТ компенсацию 5 тыс. рублей в пользу пенсионерки и штраф 2500 рублей в соответствии с частью 6 статьи 13 Закона России «О защите прав потребителей» («Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за нарушение прав потребителей»).

Напомним, что в мае этого года 2 пожилые женщины из Ижевска отсудили у «ИПОПАТ» около 1 млн рублей.