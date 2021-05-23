Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Ижевск, спалённый пожаром Лонгрид Половое воспитание: Как поговорить «Об ЭТОМ»‎ с ребенком? Лонгрид Расследование: как жителей Ижевска пытаются обмануть на поверке счётчиков Лонгрид

Ижевские пенсионерки отсудили у перевозчка около 1 млн рублей из-за ДТП

17:53, 23 мая, 2021
Андрей Бирюков
Ижевские пенсионерки отсудили у перевозчка около 1 млн рублей из-за ДТП
17:53, 23 мая, 2021
Андрей Бирюков
170
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#ИПОПАТ\n#суд\n#ДТП
Фото: ИА «Сусанин»
170
0

В декабре 2019 года их сбил автобус.

Ижевск. Удмуртия. Пенсионерки из Ижевска отсудили у «ИПОПАТ» около 1 млн рублей компенсации после ДТП. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии. 

ДТП произошло на улице 50 лет ВЛКСМ ещё в декабре 2019 года. Две женщины 1941 и 1942 годов рождения переходили по нерегулируемой «зебре». Водитель своевременно не снизил скорость перед переходом, в результате чего автобус сбил пешеходов — они получили тяжёлые повреждения и были госпитализированы. Вина водителя подтверждена приговором суда. 

Одна из пострадавших лишилась возможности передвигаться. Сын другой испытал «эмоциональный шок», узнав, что его мать находится в реанимации после ДТП. 

Пенсионерки просили суд взыскать с автобусного предприятия по миллиону рублей компенсации морального вреда. Кроме того, полмиллиона запросил сын одной из пострадавших. При вынесении решения суд учёл позицию ответчика, настаивавшего на том, что сумма требований завышена. В итоге иск был удовлетворён частично: пострадавшие получили по 400 и 450 тыс. рублей соответственно, третий истец — 50 тыс. рублей.

17:53, 23 мая, 2021
Андрей Бирюков
170
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#ИПОПАТ\n#суд\n#ДТП