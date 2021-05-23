Ижевские пенсионерки отсудили у перевозчка около 1 млн рублей из-за ДТП

В декабре 2019 года их сбил автобус.

Ижевск. Удмуртия. Пенсионерки из Ижевска отсудили у «ИПОПАТ» около 1 млн рублей компенсации после ДТП. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

ДТП произошло на улице 50 лет ВЛКСМ ещё в декабре 2019 года. Две женщины 1941 и 1942 годов рождения переходили по нерегулируемой «зебре». Водитель своевременно не снизил скорость перед переходом, в результате чего автобус сбил пешеходов — они получили тяжёлые повреждения и были госпитализированы. Вина водителя подтверждена приговором суда.

Одна из пострадавших лишилась возможности передвигаться. Сын другой испытал «эмоциональный шок», узнав, что его мать находится в реанимации после ДТП.

Пенсионерки просили суд взыскать с автобусного предприятия по миллиону рублей компенсации морального вреда. Кроме того, полмиллиона запросил сын одной из пострадавших. При вынесении решения суд учёл позицию ответчика, настаивавшего на том, что сумма требований завышена. В итоге иск был удовлетворён частично: пострадавшие получили по 400 и 450 тыс. рублей соответственно, третий истец — 50 тыс. рублей.