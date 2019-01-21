play
pause
  • $ 66.33 ↓
  • € 75.58 ↓

Уровень инфляции в Удмуртии по итогам 2018 года составил 3,8%

11:40, 21 января, 2019
Дмитрий Стрелков
11:40, 21 января, 2019
Дмитрий Стрелков
90
0
#экономика\n#Ижевск\n#инфляция\n#Удмуртия\n#цены\n#потребительские цены
Фото: ИА "Сусанин"
90
0

В целом по стране этот показатель равняется 4,3%.

Ижевск. Удмуртия. Инфляция по итогам 2018 года в Удмуртии составила 3,8%. На своём сайте Удмуртстат привёл данные об изменении индекса потребительских цен за декабрь минувшего года.

Напомним, в ноябре 2018 года инфляция в Удмуртии прогнозировалась на уровне 4%.

В среднем в Удмуртии цены повысились на 0,8%. Продовольственные товары подорожали за год на 4%. Больше всего выросли в республике цены на огурцы; индекс составил 148,56%. Следом по росту цен оказалась свёкла (135,98%) и куриные яйца (130,95%). Специалисты отметили, что повышение стоимости овощей связано с сезонностью этих продуктов - зимой они дорожают.

Непродовольственные товары в среднем подорожали на 3,36%. Услуги стали обходиться жителям региона на 4% дороже, а бытовые услуги повысились в среднем на 6,5%. Отметим, что по данным Росстата, в целом по Российской Федерации инфляция в 2018 году составила 4,3%.

11:40, 21 января, 2019
Дмитрий Стрелков
90
0
#экономика\n#Ижевск\n#инфляция\n#Удмуртия\n#цены\n#потребительские цены

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Спасти Джефа: действия хозяина изможденной собаки в Ижевске проверит полиция

12:10, 18 января, 2019
4655

Неизвестные подожгли «BMW» на улице 40 лет Победы в Ижевске

3426
12:45, 17 января, 2019

Жительницу Удмуртии заподозрили в мошенничестве на 143 млн рублей

2911
14:20, 17 января, 2019

Пассажир «Киа» погибла в ДТП на трассе «Ижевск-Ува»

2628
09:55, 18 января, 2019

63 купели: где жители Удмуртии смогут искупаться на Крещение

2374
10:36, 14 января, 2019

В России придумали как сократить число взрывов газа в жилых домах

11:27, 14 января, 2019
2676

Приют с изможденными трупами собак обнаружили зоозащитники в Благовещенске

1275
13:17, 16 января, 2019

Эпизод «Маши и Медведя» попал в Книгу рекордов Гиннесса

1273
14:45, 18 января, 2019

В Ростовской области из-за взрыва газа частично обрушился жилой дом

1141
09:23, 14 января, 2019

Президент Сбербанка назвал единственный способ борьбы с коррупцией в России

1069
15:52, 16 января, 2019

Захватившие судно с россиянами на борту панамские пираты вышли на связь

18:23, 16 января, 2019
903

Не справившийся с управлением пилот направил самолет в жилой район под Тегераном

861
12:40, 14 января, 2019

Британский парламент не принял соглашение Мэй по Brexit

824
10:20, 16 января, 2019

Город в Нигерии захватили террористы «Исламского государства»

714
13:32, 15 января, 2019

В Нью-Йорке взорвали часть моста через Гудзон

705
15:01, 16 января, 2019