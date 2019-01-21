Уровень инфляции в Удмуртии по итогам 2018 года составил 3,8%

В целом по стране этот показатель равняется 4,3%.

Ижевск. Удмуртия. Инфляция по итогам 2018 года в Удмуртии составила 3,8%. На своём сайте Удмуртстат привёл данные об изменении индекса потребительских цен за декабрь минувшего года.

Напомним, в ноябре 2018 года инфляция в Удмуртии прогнозировалась на уровне 4%.

В среднем в Удмуртии цены повысились на 0,8%. Продовольственные товары подорожали за год на 4%. Больше всего выросли в республике цены на огурцы; индекс составил 148,56%. Следом по росту цен оказалась свёкла (135,98%) и куриные яйца (130,95%). Специалисты отметили, что повышение стоимости овощей связано с сезонностью этих продуктов - зимой они дорожают.

Непродовольственные товары в среднем подорожали на 3,36%. Услуги стали обходиться жителям региона на 4% дороже, а бытовые услуги повысились в среднем на 6,5%. Отметим, что по данным Росстата, в целом по Российской Федерации инфляция в 2018 году составила 4,3%.