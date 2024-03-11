В Удмуртии посчитали, сколько стоит испечь блины

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии посчитали, сколько стоит испечь порцию блинов. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарёв на своей странице «ВКонтакте».

По расчётам министра, стоимость одной порции обычных блинов без начинки составит 80,5 рубля (2 куриных яйца, 0,5 литра молока, 300 грамм муки, щепотка соли, столовая ложка сахара и две — растительного масла). Для приготовления в течение всей масленичной недели с 11 по 17 марта блинов, жителям Удмуртии придётся потратить в среднем 563,5 рубля.

Кроме того, при приготовлении одной порции блинов с мясной начинкой, нужно будет прибавить к сумме 109,4 рубля, а с добавлением творога – 129,4 рубля.