Дефицита основных продуктов питания в Удмуртии не ожидается

Ижевск. Удмуртия. Первый зампред правительства Удмуртии Ольга Абрамова дала прогноз по динамике цен на продукты питания в республике.

«На 2024 год я прогнозирую рост цен на продукты питания на уровне инфляции. Нам бы не хотелось повторения ситуации, наподобие тех, что были с топливом и яйцом. Однако в зоне риска находятся категории продуктов, которые либо не производятся в республике, либо производятся в недостаточном количестве. Например, рыба. У нас её представлено немного, это в основном карп и немного форели. Также недостаточно производятся овощей: томатов, огурцов. По этим категориям мы не защищены», — рассказала Абрамова.

С основными видами продуктов питания ситуация лучше. К ним относятся хлебобулочные изделия, мясная и молочная продукция. По словам Ольги Абрамовой, плановые объёмы производства говорят о том, что в республике дефицита продукции не ожидается, а вместе с этим должно обойтись без критичного роста цен.