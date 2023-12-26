В Удмуртии начались проверки цен на «новогодние» продукты

Ижевск. Удмуртия. В продуктовых магазинах Удмуртии стартовали проверки по выявлению завышенных цен. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики Удмуртской Республики.

Активисты и депутаты Госсовета региона смотрят, изменилась ли стоимость на товары, которые обычно покупают к Новому году: овощи, икру, мандарины, сливочное масло, майонез, зеленый горошек и колбасу.

В результате первых рейдов не было выявлено явного завышения цен. Сотрудники магазинов заявили, что поставки продуктов происходят регулярно, а на складах есть необходимые запасы.

Подобные проверки пройдут по всей Удмуртии.