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В Удмуртии начались проверки цен на «новогодние» продукты

13:05, 26 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии начались проверки цен на «новогодние» продукты
13:05, 26 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
146
0
#Удмуртия\n#проверки\n#продукты\n#цены
Фото: unsplash.com ( Dennis Siqueira)
146
0

Активисты ищут завышенные ценники на самые популярные товары.

Ижевск. Удмуртия. В продуктовых магазинах Удмуртии стартовали проверки по выявлению завышенных цен. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики Удмуртской Республики. 

Активисты и депутаты Госсовета региона смотрят, изменилась ли стоимость на товары, которые обычно покупают к Новому году: овощи, икру, мандарины, сливочное масло, майонез, зеленый горошек и колбасу. 

В результате первых рейдов не было выявлено явного завышения цен. Сотрудники магазинов заявили, что поставки продуктов происходят регулярно, а на складах есть необходимые запасы. 

Подобные проверки пройдут по всей Удмуртии. 

13:05, 26 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
146
0
#Удмуртия\n#проверки\n#продукты\n#цены