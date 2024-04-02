Сотрудники ФАС проверяют цены на яйца в крупнейших торговых сетях России

Москва. Проверки цен на куриные яйца начала Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Специалисты изучают прилавки в супермаркетах торговых сетей «Перекресток», «Магнит», «Дикси», «Пятерочка», «Лента», «О’Кей», «Метро», «Ашан» и других, сообщается на официальном сайте ведомства.

Также уточняются цены на куриные яйца при закупках по долгосрочным договорам и на тендерах, информация об объемах закупки и реализации, прочие важные сведения. Антимонопольщики ищут признаки антиконкурентных соглашений между торговыми сетями, которые могли привести к росту стоимости продукта.

Ранее сотрудники ФАС побывали на птицефабриках. Проверки продолжаются по всей товаропроводящей цепочке, от курятника до магазина.

В ведомстве заявили, что в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства примут все необходимые меры для наказания виновных.

Напомним, в январе 2024 года в Росптицесоюзе назвали адекватную, по мнению производителей, цену на куриные яйца.