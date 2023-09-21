Цены на картофель в России упали за месяц почти на 30%

Москва. Российские СМИ отмечают резкое снижение цен на картофель нового урожая. За месяц они уменьшились более чем на четверть, пишет Газета.ру со ссылкой на «Ведомости».

По данным мониторинга Картофельного союза, в конце августа 1 кг картошки стоил 19 рублей, или на 27% ниже уровня конца июля. Речь идет о товаре, расфасованном в сетки по 25 кг без предварительного мытья. Годом ранее в это же время сельхозпроизводители просили за 1 кг картофель 36 рублей.

Эксперты объясняют дешевизну высоким урожаем. По данным Росстата, к 1 сентября в России собрали картофеля на 4,5% больше, чем на ту же дату минувшего года.

При этом овощеводам не хватает мощностей для хранения урожая. К тому же им срочно требуются деньги для уборки того, что осталось на полях. Ожидается, что цены на картошку подрастут не раньше, чем к октябрю.