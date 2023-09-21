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Цены на картофель в России упали за месяц почти на 30%

17:29, 21 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Цены на картофель в России упали за месяц почти на 30%
17:29, 21 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
183
0
#Россия\n#продукты\n#продовольствие\n#еда\n#магазины\n#бизнес\n#сельское хозяйство\n#цены\n#картофель
Фото: pxhere.com
183
0

Одной из причин называют недостаток мощностей для хранения у селян.

Москва. Российские СМИ отмечают резкое снижение цен на картофель нового урожая. За месяц они уменьшились более чем на четверть, пишет Газета.ру со ссылкой на «Ведомости».

По данным мониторинга Картофельного союза, в конце августа 1 кг картошки стоил 19 рублей, или на 27% ниже уровня конца июля. Речь идет о товаре, расфасованном в сетки по 25 кг без предварительного мытья. Годом ранее в это же время сельхозпроизводители просили за 1 кг картофель 36 рублей. 

Эксперты объясняют дешевизну высоким урожаем. По данным Росстата, к 1 сентября в России собрали картофеля на 4,5% больше, чем на ту же дату минувшего года.

При этом овощеводам не хватает мощностей для хранения урожая. К тому же им срочно требуются деньги для уборки того, что осталось на полях. Ожидается, что цены на картошку подрастут не раньше, чем к октябрю. 

17:29, 21 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
183
0
#Россия\n#продукты\n#продовольствие\n#еда\n#магазины\n#бизнес\n#сельское хозяйство\n#цены\n#картофель