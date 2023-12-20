Удмуртия лидирует среди регионов РФ в части снижения цен на игристые вина

Ижевск. Удмуртия. В России отмечается рост цен на отечественные игристые вина. С начала года и к концу ноября ценник на них вырос на 5,2%. При этом Удмуртия лидирует по снижению цены на данный продукт. Об этом сообщает «Интерфакс Поволжье» со ссылкой на Национальный союз защиты прав потребителей.

Больше всего с начала года цены на отечественные игристые вина выросли в Дагестане (+21,1%). В Удмуртии за этот же период цены снизились на 5,25%, что является лучшим результатом среди регионов РФ.

Средняя цена на игристое отечественное вино для потребителей в ноябре составила 464,2 рубля за литр.