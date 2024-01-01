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Пошлину на импорт куриных яиц обнулили в России

11:25, 01 января, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
Пошлину на импорт куриных яиц обнулили в России
11:25, 01 января, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
54
0
#цены\n#яйца\n#бизнес\n#импорт
Фото: ИА «Сусанин»
54
0

Мера временная — до конца июля.

Москва. В России решили обнулить пошлину на импорт куриных яиц. Как сообщается в постановлении правительства, это касается объема до 1,2 млрд яиц.

Правило будет действовать с 1 января по 30 июля 2024 года. Как указано в документе, такой шаг должен помочь стабилизировать цены на куриные яйца «благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке».

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявляла, что цены на яйца стабилизируются после Нового года, когда закончится ажиотаж, пишут «Известия» со ссылкой на интервью «РИА Новости»

«Существенно выросло потребление — по статистическим данным, более чем на 1,8 млрд штук. Наряду с ростом потребления мы наблюдали в этом году вспышки птичьего гриппа. По этой причине производство упало на 700 млн штук», — приводило цитату вице-премьера издание.

Напомним, около 30-40% яиц на прилавках в Удмуртии поставлены местными предприятиями.

11:25, 01 января, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
54
0
#цены\n#яйца\n#бизнес\n#импорт