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В Удмуртии инфляция прогнозируется на уровне 4%

10:00, 14 ноября, 2018
Георгий Поветкин
10:00, 14 ноября, 2018
Георгий Поветкин
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#экономика\n#Ижевск\n#инфляция\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги
Фото: ИА "Сусанин"
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В 2019 году на этот показатель будет влиять повышение ставки НДС, которое вступит в силу с 1 января.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии инфляция в 2018 году прогнозируется на уровне 4%. В 2019 году на этот показатель будет влиять повышение ставки НДС, которое вступит в силу с 1 января, сообщили в Минэкономики региона.

 «За 9 месяцев 2018 года индекс потребительских цен к декабрю предыдущего года составил 2,2%. На конец года инфляция ожидается на уровне 104 процента. На уровень инфляции будет оказывать влияние повышение ставки НДС с 1 января 2019 года. Это учтено в нашем прогнозе», - рассказал министр экономики республики Михаил Тумин.

По его словам, на конец 2019 года прогнозируется инфляция 4,6%, которая в среднесрочной перспективе будет оставаться в пределах 4%.

«Кроме того, на прогнозный индекс потребительских цен будет оказывать влияния предпосылка, что ЦБ России удержит индекс потребительских цен в пределах 4 процентов», - рассказал Тумин во время представления проекта бюджета Удмуртии на 2019 год общественникам.

10:00, 14 ноября, 2018
Георгий Поветкин
229
0
#экономика\n#Ижевск\n#инфляция\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги

 

 

 


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